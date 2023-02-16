В Кемерове изымут землю и дома в центре города и в СНТ «Ягодка» на Южном

Владельцам земли и недвижимости власти предоставят возмещение.

Кемеровские власти изымут недвижимость и земельные участки в центре Кемерова, а также в садовом товариществе «Ягодка» на Южном. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Анисимов.

Как следует из документов, опубликованных на сайте мэрии, один дом и два земельных участка на улице 2-я Заречная ( 198 и № 200) будут изъяты для муниципальных нужд «в целях строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры местного значения, в соответствии с проектом планировки территории в границах: проезд Центральный — пр. Притомский — ул. Терешковой — пр. Октябрьский в Центральном районе города Кемерово». Площадь изымаемых участков — 950 кв.м и 660 кв.м, жилого здания — 14,2 кв. м.

В СНТ «Ягодка» будут изъяты два здания (25 и 93 кв.м) и три земельных участка (370, 500 и 859 кв.м). Объекты также изымаются в целях строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры — в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории по улице Дружбы, на участке от улицы Баумана до улицы Юрия Двужильного.

Отмечается, что владельцам земли и недвижимости будет предоставлено возмещение.

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