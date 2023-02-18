Губернатор Кузбасса попал в топ-20 глав регионов по упоминаемости в соцсетях

Сергей Цивилёв занял 19-е место.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв по итогам января занял 19-е место в рейтинге глав регионов субъектов России по упоминаемости в соцмедиа.

Как сообщает компания «Медиалогия», за месяц вышло более 15 тысяч сообщений, в которых упоминали главу региона.

Лидером рейтинга стал глава Чечни Рамзан Кадыров. На втором месте расположился глава ДНР Денис Пушилин. Тройку лидеров замкнул мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Сергей Цивилёв (ВКонтакте)