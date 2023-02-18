Губернатор Кузбасса попал в топ-20 глав регионов по упоминаемости в соцсетях

Сергей Цивилёв занял 19-е место.
Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв по итогам января занял 19-е место в рейтинге глав регионов субъектов России по упоминаемости в соцмедиа.
Как сообщает компания «Медиалогия», за месяц вышло более 15 тысяч сообщений, в которых упоминали главу региона.
Лидером рейтинга стал глава Чечни Рамзан Кадыров. На втором месте расположился глава ДНР Денис Пушилин. Тройку лидеров замкнул мэр Москвы Сергей Собянин.
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы