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Губернатор Кузбасса попал в топ-20 глав регионов по упоминаемости в соцсетях

18 февраля 2023 в 17:05

Сергей Цивилёв занял 19-е место.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв по итогам января занял 19-е место в рейтинге глав регионов субъектов России по упоминаемости в соцмедиа.

Как сообщает компания «Медиалогия», за месяц вышло более 15 тысяч сообщений, в которых упоминали главу региона.

Лидером рейтинга стал глава Чечни Рамзан Кадыров. На втором месте расположился глава ДНР Денис Пушилин. Тройку лидеров замкнул мэр Москвы Сергей Собянин.

 

 

 

 

Фото: Сергей Цивилёв (ВКонтакте)


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