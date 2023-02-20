В Прокопьевске восьмиклассницы подрались во время урока в школе

Власти озвучили причину случившегося.

В соцсетях появилось сообщение о драке в школе № 28 Прокопьевска. Видеозапись потасовки опубликована в паблике «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

Судя по опубликованной видеозаписи, инцидент был прямо в учебном классе. Школьницы сцепились и затем упали на пол, где продолжили бить и пинать ногами друг друга. Педагог и один из одноклассников пытались разнять их, однако сделать это получилось не сразу.

Как говорится в публикации, в указанном учебном заведении уже не первый раз происходят драки. По словам автора, на этот раз потасовка произошла между ученицами восьмых классов.

В комментариях под публикацией администрация Прокопьевска уточнила, что инцидент произошёл 17 февраля во время урока русского языка.

«Во время выхода к доске одна девочка подставила подножку другой, после чего завязалась драка, которая сразу была прекращена учителем», — пояснили в мэрии.

Отмечается, что по данному происшествию проведена профилактическая работа, в рамках которой со школьницами провели беседу. Кроме того, классные руководители восьмых классов организовали классные часы, прошла совместная беседа родителей девочек с инспектором ПДН. Также планируется направить участниц драки к школьному психологу, который поможет справиться с агрессивным поведением.

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