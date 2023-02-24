На проведение игр «Дети Азии» власти Кузбасса потратили 3,6 миллиарда

Из областного бюджета.

В Кузбассе на подготовку и проведение II международных зимних игр «Дети Азии» было израсходовано около 3,6 миллиарда. Как сообщил ТАСС губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, деньги были выделены из консолидированного бюджета области.

Соревнования стартуют 25 февраля и пройдут сразу в четырёх муниципальных образованиях регионах: Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Шерегеше.

«Мы провели масштабную работу, в подготовку и проведение соревнований вложено около 3,6 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов. Почти 80% финансирования мы направили на строительство и модернизацию спортивной инфраструктуры, все объекты отвечают самым высоким мировым стандартам и готовы ко встрече спортсменов и болельщиков», — пояснил Сергей Цивилев.

В играх «Дети Азии» будет задействовано сразу девять спортивных объектов. Церемонии открытия и закрытия состоятся 25 февраля и 4 марта в ледовом дворце "Кузбасс" в Кемерове, трибуны которого вмещают 6 тыс. зрителей. Хоккеисты и фигуристы будут соревноваться на льду Арены Кузнецких металлургов в Новокузнецке, двухлетняя реконструкция которой завершилась в начале февраля этого года.

Масштабная реновация спортивной инфраструктуры к играм проведена и на горе Югус в Междуреченске. Там модернизировали по международным стандартам трамплинный комплекс для лыжников и построили новую канатно-кресельную дорогу для горнолыжников. Новый кресельный подъемник появился и в губернском центре по сноуборду и горным лыжам на горе Туманная в Шерегеше, здесь пройдут соревнования по сноуборду и ски-кроссу.

В Кемерове на лыжной базе «Локомотив» построен двухэтажный административный комплекс, закуплен ратрак для выравнивания трасс и установлены специальных кабины для подготовки спортинвентаря.

«Важно, что вся инфраструктура после соревнований останется в Кузбассе для подготовки будущих чемпионов. А приобретенная техника и оборудованные трассы позволят принимать в регионе соревнования самого высокого уровня», - подчеркнул глава региона.

Фото: администрация г. Кемерово