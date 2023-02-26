США ввели санкции в отношении Сергея Цивилёва

Из-за специальной военной операции РФ в Украине.

США объявили об очередном пакете антироссийских санкций, введенных из-за специальной военной операции РФ в Украине. Под персональные санкции попали российские губернаторы, в том числе глава Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Согласно информации на сайте Госдепартамента, под санкции попали 22 физических и 83 юридических лица РФ, а также более 30 лиц и компаний из третьих стран, по данным американских властей, связанных с попытками России уйти от санкций.

«В это число попали технопарк «Сколково», «Московский кредитный банк», Ланта-Банк, Металлинвестбанк, МТС Банк, банк «Левобережный», «Банк Санкт-Петербург», банк «Приморье», «СДМ-Банк», «Уральский банк реконструкции и развития», Уралсиб, банк «Зенит», министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков и другие чиновники, вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Кроме того, под ограничения попали предприниматель, бывший шурин премьер-министра России Михаила Мишустина Александр Удодов и связанные с ним компании», - уточняет Газета Кемерова.

Всего Госдепартамент США в годовщину СВО ввел санкции в отношении 47 глав российских регионов.

Фото: АКО