Товар недели в магазине «Поляна»

Каждый день - новые предложения!

Торговый центр «Поляна» дарит возможность выгодно купить самые разные товары благодаря уникальным акциям.

Так, с 1 по 7 марта в продаже подсолнечное масло «Алтай» по 79,90 руб. и чай «Гринфилд» по 239,90 руб. за упаковку (100 пакетиков).

Кроме того, в обновленной «Поляне» работает пекарня. Здесь покупателям предложат вкуснейшую выпечку собственного производства, пиццу и бургеры, а также кур-гриль.

Ещё больше товаров на прилавках по адресу:

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.

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