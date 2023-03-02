В Кузбассе откроется центр военно-спортивной подготовки

Здесь будут обучать жителей в возрасте от 14 до 35 лет, включая школьников и студентов.

В Кемеровской области появится центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, регион стал одним из 12 в общем списке по России.

«Для размещения пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания выбраны 12 регионов: Бурятия, Донецкая Народная Республика, Калмыкия, Татарстан, Чеченская Республика, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ», — пишет источник.

Работать центры начнут уже в мае. В каждом из них будет учиться смена из 300 человек. Всего в течение года планируется обучить не менее 9 тысяч человек. Для работы в центрах военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания уже отобраны 216 инструкторов, которые проходят обучение.

Уточняется, что центры будут обучать жителей в возрасте от 14 до 35 лет, включая школьников и студентов. Кроме того, было поддержано предложение использовать их в качестве площадки для повышения квалификации молодых педагогов, которые преподают предмет «Обеспечение безопасности жизнедеятельности». Внимание будет уделено и обучению военнослужащих, отправляющихся в зону СВО.

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