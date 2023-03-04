В Тайге снегом с крыши едва не убило двух пенсионерок

Кузбассовцев призвали не подходить близко к домам и не поднимать голову при подозрительном шуме сверху.

В Кузбассе проводится проверка по сообщению о сходе снежной массы на двух пожилых жительниц Тайги.

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в городе Тайге с кровли производственного здания сошел снег, в результате потоком сходящей снежной массы сбило с ног 73- и 76-летнюю женщин», - сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, проводится доследственная проверка.

Ранее в ГУ МЧС призвали жителей региона не подходить близко к стенам домов. Специалисты отметили, что стоит обращать внимание на скопление снежных масс и ледяных образований на крышах, а также обходить места возможного их обрушения.

«Родителям, педагогам необходимо разъяснить детям опасность игр во время оттепели под карнизами крыш домов, исключить их пребывание во внеучебное время в этих местах. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене — козырёк крыши послужит укрытием, либо отбежать на безопасное расстояние», — отметили в ведомстве.

При обнаружении опасного скопления обледеневшего снега и сосулек жителям Кемеровской области стоит немедленно обратиться в обслуживающие организации, работники которых должны отреагировать на сообщения в максимально короткие сроки.

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