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«Поляна» приглашает за выгодными покупками

07 марта 2023 в 16:16

Магазин «Поляна» дарит возможность выгодно приобрести самые разные товары благодаря уникальным акциям.

Так, с 8 по 14 марта в продаже шоколад «Россия» по 49,90 руб. и чай «Гринфилд» по цене 239,90 руб. за килограмм.

Кроме того, в обновленной «Поляне» работает пекарня. Здесь покупателям предложат вкуснейшую выпечку собственного производства, пиццу и бургеры, а также кур-гриль.

 

Ещё больше товаров на прилавках обновленного магазина по адресу:

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.

 

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