В Кемерове отремонтируют легкоатлетический манеж

На ремонт здания и стадиона потратят почти 750 миллионов рублей.

В Кемерове идёт подготовка к масштабному ремонту городского легкоатлетического манежа на улице Ворошилова.

Первым этапом пройдет реконструкцией открытого стадиона манежа. Проект реконструкции стадиона, с которой стартуют работы, уже готов и прошёл экспертизу.

Ремонт стадиона предусматривает в том числе устройство трибуны, установку опор искусственного освещения и информационного табло, устройство и оборудование на спортивной арене беговых дорожек, ямы с водой (для стипль-чеза), секторов для прыжков, толкания ядра, метания диска и молота, метания копья. На эти цели власти выделили 232 млн рублей.

А 7 марта стартовал аукцион по поиску подрядчика на ремонт здания манежа по адресу улица Ворошилова, 13, построенного в 1986 году. Работы обойдутся в 509 976 558,36 рубля — такова начальная цена контракта.

Подрядчик должен будет разработать проектную документацию и дизайн-проект и получить положительное заключение государственной экспертизы. После — выполнить строительно-монтажные работы.

Планируется, что ремонтные работы в манеже будут проводиться с 2023 по 2025 годы.

Фото: ru.freepik.com