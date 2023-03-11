Столица Кузбасса вошла в топ городов с растущими ценами на жильё

В списке также Новокузнецк.

Кемерово и Новокузнецк вошли в топ городов России с максимальным ростом цен на жильё. Соответствующий рейтинг опубликовал РБК.

Так, Новокузнецк занял 4 место в рейтинге. Здесь стоимость квадратного метра во вторичке составила в среднем 70,6 тысячи рублей. За месяц цена выросла на 2,46%, хотя и осталась одной из самых низких по городам.

Кемерово оказался на 15 месте. Средняя цена одного квадратного метра в столице Кузбасса составила 87,8 тысячи рублей, при этом цены за последний месяц увеличились 1,37%. Информацию подтвердили и сами горожане.

«Полтора года назад оценивала свою двушку для продажи. На тот момент цена составляла порядка 3 млн руб. Сегодня одна из крупнейших площадок продажи недвижимости выдала оценку почти в 4 млн», - рассказала «С тобой» жительница Ленинского района города.

Всего в списке находятся 50 городов.

По данным аналитиков, самые дорогие квартиры во Владивостоке, Казани, Москве, Калининграде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Тюмени. Самые дешёвые в Магнитогорске, Махачкале, Новокузнецке, Челябинске, Саратове и Братске.

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