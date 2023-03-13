В Кемерове установят 38 новых остановочных павильонов

За 21 миллион рублей.

В этом году в столице Кузбасса появятся 38 новых остановочных павильонов. Всласти города уже начали поиск подрядчика, который займётся их покупкой (изготовлением) и установкой.

Стартовая цена контракта — 21 008 073,66 рубля.

«Автопавильон предназначен для ожидания общественного транспорта и должен представлять крышу из алюминиевой композитной панели чёрного цвета в стальном каркасе … задней и боковых ветрозащитных стенок, выполненных из триплекса толщиной не менее 10 мм не более 12 мм, двух опор с защитными перфорированными накладками», — говорится в документе на проведение электронного аукциона.

Напомним, в 2022 году в Кемерове установили 41 новый павильон. На этот раз все работы должны быть выполнены до 1 сентября 2023 года.

Фото: ru.freepik.com