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Поляна приглашает за скидками!

15 марта 2023 в 08:57

Выгодно приобрести любимые продукты, а также побаловать себя деликатесами без ущерба для кошелька можно в торговом центре на ул. Тухачевского, 50.

Каждую неделю в ТЦ «Поляна» десятки наименований по акции и новые специальные предложения.

Так, с 15 по 21 марта в продаже подсолнечное масло «Алтай» по 79,90 руб. и чай «Гринфилд»  по 239,90 руб. за упаковку (100 пакетиков).

А для тех, кто не хочет тратить время у плиты, работает пекарня. Здесь покупателям предложат вкуснейшую выпечку собственного производства, пиццу, бургеры и кур-гриль.

 

Ещё больше товаров на прилавках по адресу:

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.

 

За актуальными предложениями следите на САЙТЕ  и в группах «Поляны» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Подписывайтесь также на Телеграм-канал торгового центра и узнавайте о выгодных предложениях первыми!


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