Поляна приглашает за скидками!

Выгодно приобрести любимые продукты, а также побаловать себя деликатесами без ущерба для кошелька можно в торговом центре на ул. Тухачевского, 50.

Каждую неделю в ТЦ «Поляна» десятки наименований по акции и новые специальные предложения.

Так, с 15 по 21 марта в продаже подсолнечное масло «Алтай» по 79,90 руб. и чай «Гринфилд» по 239,90 руб. за упаковку (100 пакетиков).

А для тех, кто не хочет тратить время у плиты, работает пекарня. Здесь покупателям предложат вкуснейшую выпечку собственного производства, пиццу, бургеры и кур-гриль.

Ещё больше товаров на прилавках по адресу:

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.

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