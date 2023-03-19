В Топкинском округе ученик устроил стрельбу в школе

Оружие он взял у одноклассника.

В школе поселка Шишино 15-летний местный житель устроил стрельбу. Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, ученик 9 класса выстрелил в стену из пневматического пистолета.

Известно, что инцидент произошёл 17 марта. Замдиректора школы вызвала правоохранителей.

«Прибывшие сотрудники выяснили, что оружие принёс из дома 16-летний ученик, который решил показать его друзьям. На перемене он передал его в руки однокласснику, который и произвёл выстрел. В результате инцидента никто не пострадал», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пневматический пистолет изъят. Со школьниками и их законными представителями проведена профилактическая беседа о недопущении противоправных деяний.

В отношении родителей подростков инспекторы ПНД составили протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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