В Кемерове с 20 марта начнут отключать горячую воду и отопление

Опубликован подробный график.
С 20 марта у жителей столицы Кузбасса будут временно отключать отопление и горячую воду. Сибирская генерирующая компания опубликовала график ремонтов и технического обслуживания внутриквартальных и магистральных тепловых сетей в заискитимской части Кемерова.
Так, первыми под отключение попадут жильцы домов по проспекту Ленина, улицам Гагарина и Тухачевского, а также частично — Октябрьского проспекта. В конце «очереди» оказались Московский и Ленинградский проспекты, а также бульвар Строителей.
Отмечается, что воду и тепло горожанам будут отключать один раз в сутки — в промежутке с 9:00 до 16:30. Работы продлятся до 13 апреля.
Фото: ru.freepik.com
ПОДРОБНЫЙ ГРАФИК
20.03.2023
- ул. Тухачевского, 2,4, 4а, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 21, 23, 25, 25а, 27, 31, 25а, 27, 29, 31
- ул. Гагарина, 128,130,132, 134, 134а, 134б, 136
- пр. Ленина, 90в, 90/4а, 90/3, 90/4, 95, 97, 99
21.03.2023
- пр. Ленина, 103,103а, 105,105а, 107, 107а, 107б
- ул. Терешковой, 26, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 32, 32а, 34, 34а, 36
- ул. Гагарина, 138, 140, 142, 146, 144, 148
22.03.2023
- пр. Ленина, 92, 94, 96, 98, 98а, 100, 100а, 102, 102а, 104
- ул. Терешковой, 22а, 24, 24а; 24б пр. Октябрьский 61, 61а, 61б
23.03.2023
- пр. Ленина, 104а, 106, 106а, 108, 108а, 110, 112, 112а, 114
- пр. Октябрьский, 63
- ул. Волгоградская, 9, 9а, 11, 13, 15, 17
27.03.2023
- пр. Ленина, 109, 09а, 109б, 111, 111а, 111б, 113, 113а, 113б, 115, 115а, 117, 117а, 117б; 109в-корп1, 109в-корп.2
- ул. Волгоградская, 21, 21а, 23; 23а
- ул. Сибиряков-Гвардейцев, 324, 326, 328, 328А, 332
- ул. Гагарина, 150
- ул. Телецентр, 3, 5
28.03.2023
- ул. Терешковой, 38, 40, 40а, 42, 44
- ул. Гагарина, 151, 153, 155, 157, 159; 159а
- ул. Сибиряков-Гвардейцев, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322
- ул. Телецентр, 1, 7
29.03.2023
- ул. Волгоградская, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 35
- ул. Сиб.иряков-Гвардейцев, 330, 332, 334
30.03.2023
- ул. Ворошилова, 1, 1а, 1б, 1в, 3б;
- ул. Волгоградская, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 28б, 28в, 30;
- пр. Ленина, 119, 119а, 121, 121а, 121б, 123, 125, 125а;
3.04.2023
- ул. Ворошилова, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б, 11г, 13
- ул. Волгоградская, 30а, 32, 32а, 32б, 32в, 34, 36, 34а, 34б, 34в
- пр. Химиков, 8, 8а, 10,10а, 10б
4.04.2023
- ул. Ворошилова, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 10а, 10б
- пр. Ленина, 131, 133,133а, 133б, 133в, 135, 135а, 135б
- б-р. Строителей, 19, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 25в, 27
5.04.2023
- пр. Химиков, 12, 12а, 14, 14а, 14б, 16, 16а
- ул. Ворошилова, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 18д, 18г, 18в, 20
- б-р Строителей, 25г, 27а, 27б, 27в, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35
6.04.2023
- пр. Октябрьский, 79, 81, 81а, 81б, 83, 85, 85а, 87, 89, 91, 91а, 93
- пр. Ленинградский, 13, 13а, 13б, 15, 15а
- б-р. Строителей, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 16б
- пр. Ленина, 138, 138а, 138б, 140а, 140б, 142а, 142б, 138, 146/1, 144а, 146
10.04.2023
- пр. Ленинградский, 25, 25а, 25в, 27, 27а, 29а, 31, 31а, 33
- б-р Строителей, 28а, 28б, 28г, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 34/1, 34а, 34б, 36
- пр. Химиков, 20, 22, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 26а
11.04.2023
- ул. Мирная, 2, 3, 3а, 3б, 5, 4, 6, 8, 10, 15-4, 19, 21
- ул. Гагарина, 141, 143, 145, 147, 149
- ул. Железнякова, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 17а
- ул. Тухачевского, 20, 22, 22а, 22б, 22в
- ул. Терешковой, 35, 37, 37а
12.04.2023
- ул. Волгоградская, 4, 4а, 6, 8
- пр. Московский, 13, 13а, 15а, 15, 17, 17а, 17б
- пр. Октябрьский, 54, 56, 56б, 56в, 56г, 58, 58б, 60, 56, 56а, 52, 52а
- б-р. Строителей, 1, 3, 5, 7
13.04.2023
- пр. Московский, 19, 21, 23, 23б, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а
- пр. Октябрьский, 62, 64, 64а, 64б, 66, 66а, 68, 68а, 70, 70а, 72, 74
- пр. Ленинградский, 3, 5, 3а, 5а, 7,7а
- б-р. Строителей, 4, 6.
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