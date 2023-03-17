В Кемерове с 20 марта начнут отключать горячую воду и отопление

Опубликован подробный график.

С 20 марта у жителей столицы Кузбасса будут временно отключать отопление и горячую воду. Сибирская генерирующая компания опубликовала график ремонтов и технического обслуживания внутриквартальных и магистральных тепловых сетей в заискитимской части Кемерова.

Так, первыми под отключение попадут жильцы домов по проспекту Ленина, улицам Гагарина и Тухачевского, а также частично — Октябрьского проспекта. В конце «очереди» оказались Московский и Ленинградский проспекты, а также бульвар Строителей.

Отмечается, что воду и тепло горожанам будут отключать один раз в сутки — в промежутке с 9:00 до 16:30. Работы продлятся до 13 апреля.

Фото: ru.freepik.com

ПОДРОБНЫЙ ГРАФИК

20.03.2023

ул. Тухачевского, 2,4, 4а, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 21, 23, 25, 25а, 27, 31, 25а, 27, 29, 31

ул. Гагарина, 128,130,132, 134, 134а, 134б, 136

пр. Ленина, 90в, 90/4а, 90/3, 90/4, 95, 97, 99

21.03.2023

пр. Ленина, 103,103а, 105,105а, 107, 107а, 107б

ул. Терешковой, 26, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 32, 32а, 34, 34а, 36

ул. Гагарина, 138, 140, 142, 146, 144, 148

22.03.2023

пр. Ленина, 92, 94, 96, 98, 98а, 100, 100а, 102, 102а, 104

ул. Терешковой, 22а, 24, 24а; 24б пр. Октябрьский 61, 61а, 61б

23.03.2023

пр. Ленина, 104а, 106, 106а, 108, 108а, 110, 112, 112а, 114

пр. Октябрьский, 63

ул. Волгоградская, 9, 9а, 11, 13, 15, 17

27.03.2023

пр. Ленина, 109, 09а, 109б, 111, 111а, 111б, 113, 113а, 113б, 115, 115а, 117, 117а, 117б; 109в-корп1, 109в-корп.2

ул. Волгоградская, 21, 21а, 23; 23а

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 324, 326, 328, 328А, 332

ул. Гагарина, 150

ул. Телецентр, 3, 5

28.03.2023

ул. Терешковой, 38, 40, 40а, 42, 44

ул. Гагарина, 151, 153, 155, 157, 159; 159а

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322

ул. Телецентр, 1, 7

29.03.2023

ул. Волгоградская, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 35

ул. Сиб.иряков-Гвардейцев, 330, 332, 334

30.03.2023

ул. Ворошилова, 1, 1а, 1б, 1в, 3б;

ул. Волгоградская, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 28б, 28в, 30;

пр. Ленина, 119, 119а, 121, 121а, 121б, 123, 125, 125а;

3.04.2023

ул. Ворошилова, 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б, 11г, 13

ул. Волгоградская, 30а, 32, 32а, 32б, 32в, 34, 36, 34а, 34б, 34в

пр. Химиков, 8, 8а, 10,10а, 10б

4.04.2023

ул. Ворошилова, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 10а, 10б

пр. Ленина, 131, 133,133а, 133б, 133в, 135, 135а, 135б

б-р. Строителей, 19, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 25в, 27

5.04.2023

пр. Химиков, 12, 12а, 14, 14а, 14б, 16, 16а

ул. Ворошилова, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 18д, 18г, 18в, 20

б-р Строителей, 25г, 27а, 27б, 27в, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35

6.04.2023

пр. Октябрьский, 79, 81, 81а, 81б, 83, 85, 85а, 87, 89, 91, 91а, 93

пр. Ленинградский, 13, 13а, 13б, 15, 15а

б-р. Строителей, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 16б

пр. Ленина, 138, 138а, 138б, 140а, 140б, 142а, 142б, 138, 146/1, 144а, 146

10.04.2023

пр. Ленинградский, 25, 25а, 25в, 27, 27а, 29а, 31, 31а, 33

б-р Строителей, 28а, 28б, 28г, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 34/1, 34а, 34б, 36

пр. Химиков, 20, 22, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 26а

11.04.2023

ул. Мирная, 2, 3, 3а, 3б, 5, 4, 6, 8, 10, 15-4, 19, 21

ул. Гагарина, 141, 143, 145, 147, 149

ул. Железнякова, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 17а

ул. Тухачевского, 20, 22, 22а, 22б, 22в

ул. Терешковой, 35, 37, 37а

12.04.2023

ул. Волгоградская, 4, 4а, 6, 8

пр. Московский, 13, 13а, 15а, 15, 17, 17а, 17б

пр. Октябрьский, 54, 56, 56б, 56в, 56г, 58, 58б, 60, 56, 56а, 52, 52а

б-р. Строителей, 1, 3, 5, 7

13.04.2023