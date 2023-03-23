Губернатор Кузбасса встретился с Владимиром Путиным

Сергей Цивилев доложил президенту о развитии региона.

Президент России Владимир Путин проел встречу с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым. Диалог президента и губернатора был опубликован на сайте Кремля.

Так, говоря о состоянии социально-экономической сферы в Кузбассе, Сергей Цивилёв в первую очередь упомянул поддержку семей мобилизованных и добровольцев. Всем участникам СВО в течение нескольких дней выплачивали по 200 тысяч рублей, за каждой семьёй закрепили соцработника, действуют льготы. Все проблемы семей мобилизованных решаются сразу, сообщил Сергей Цивилёв.

Также глава Кузбасса упомянул программу социально-экономического развития, которую утвердили в федеральном правительстве.

«Вся программа выполняется точно в срок. Результаты у нас очень хорошие. Жители Кузбасса уже видят реальные изменения, и очень много слов благодарности за то, что в Кузбассе происходит», — сказал Сергей Цивилёв.

Также губернатор сообщил, что в Кузбассе будет проходить множество спортивных мероприятий, а также о развитии горнолыжного курорта Шерегеш. При поддержке и льготах через пять лет Шерегеш войдёт в топ горнолыжных курортов мира, считает Сергей Цивилёв.

Кроме того, глава региона доложил о том, как планируется расширить Президентское кадетское училище. Цивилёв отметил, что число желающих получить образование именно там резко возросло. В частности, подчеркнул губернатор, спрос на поступление в кадетское училище увеличился среди девочек. Уже прорабатывается проект открытия женского корпуса на основе учебной базы существующего учреждения.

Ещё одним обсуждаемым вопросом стал вывоз угля из региона. В 2023 году правительство Кузбасса подписало соглашение с АО «РЖД», согласно которому в 2023 году запланирован экспорт не менее 55,1 млн тонн угля в индикативном объёме. Сергей Цивилёв отметил, что в связи с внешнеполитической ситуацией приоритетно наладить экспорт в восточном направлении.

Фото: kremlin.ru