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Новокузнечанин пытался угнать троллейбус

25 марта 2023 в 15:33

Кузбассовец потребовал отвезти его в другую сторону, а позже поджёг транспортное средство.

В южной столице Кузбасса полицейские задержали 57-летнего злоумышленника, пытавшегося угнать троллейбус.

«Около 23:00 24 марта диспетчер трамвайно-троллейбусного управления сообщил о нападении на водителя и кондуктора троллейбуса. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что инцидент произошёл на конечной остановке маршрута. Там один из пассажиров в состоянии алкогольного опьянения отказался покидать салон общественного транспорта и потребовал развернуться, так как ему надо было в другую сторону», - рассказали об инциденте в региональном ГУ МВД.

Водитель испугалась и выполнила требования мужчины, но на одной из остановок водителю и кондуктору удалось выбежать из общественного транспорта. Это разозлило мужчину. Он прошёл в кабину, разлил и поджёг водку, после чего покинул транспортное средство.

Известно, что возгорание затушил очевидец. Сам же злоумышленник скрылся с места происшествия. Мужчина пересел в автобус, в котором и был задержан сотрудниками полиции позже.

Отмечается, что причины своих поступков кузбассовец объяснить не смог. В отношении него составили протоколы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

Фото: ru.freepik.com


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