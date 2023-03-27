В Кузбассе мужчина вывез 13-летнюю девочку за город и изнасиловал

Пострадавшая смогла признаться матери лишь через 2 года.

В Кузбассе 29-летний местный житель отправится в колонию за изнасилование девочки-подростка. Как уточнили в региональном управлении СК России, преступление было совершено в 2018 году, однако известно о нём стало лишь в 2020-м.

«Судом и следствием установлено, что в 2018 году мужчина познакомился с 13-летней девочкой, с которой в дальнейшем стал поддерживать общение. Летом того же года он отвёз девочку за город и изнасиловал. Только в 2020 году потерпевшая решилась рассказать матери, что стала жертвой сексуального насилия», — говорится в сообщении СК.

Личность подозреваемого была установлена, мужчину задержали. Со следствием сотрудничать от отказался, утверждая, что девочка его оговаривает. Однако в ходе предварительного расследования было собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину мужчины.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы мужчину признали вменяемым, суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Фото: ru.freepik.com