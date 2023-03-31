В Кемерове собственник квартиры в новостройке взыскал с застройщика 2,7 миллиона

Причиной стал существенный недостаток в новом жилье.

Житель областной столицы взыскал с застройщика крупную сумму.

По информации Центрального районного суда Кемерова, мужчина купил квартиру в новостройке на проспекте Шахтёров, однако чуть позже обнаружил, что при отрицательных температурах воздуха на улице в квартире поднимается пол.

Кемеровчанин неоднократно обращался в управляющую компанию и к застройщику — ООО «Специализированный застройщик «Програнд», но поскольку те бездействовали, подал на застройщика в суд.

«В рамках рассмотрения дела было проведено три экспертизы. По их результатам было выявлено, что при укладке линолеума застройщиком были допущены нарушения. Нарушение технологии укладки линолеума является единственной причиной возможного поднятия кромок линолеума в стыках полотнищ в квартире в связи с массированным поступлением воздушных масс через перекрытие подвала вследствие высокой воздухопроницаемости строительных конструкций перекрытия и чернового пола, обусловленных многочисленными нарушениями технологии работ при их устройстве. Вздутие линолеума является всего лишь видимым проявлением более существенного дефекта, а именно повышенной воздухопроницаемости перекрытия подвала», — пояснили в суде.

В ведомстве отметили, что данные дефекты являются критическими и угрожают жизни и здоровью жильцов: проживание в квартире невозможно.

Собственник квартиры потребовал на устранение недостатков более 731 тысячи рублей и ещё более 5,7 млн рублей за компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования частично и постановил взыскать с застройщика расходы на устранение недостатков — 731 330 рублей, неустойку в размере 1 млн рублей, компенсацию морального вреда в сумме 20 тысяч рублей, расходы за проведение судебной экспертизы в сумме 80 тысяч рублей и штраф в размере 875 665 рублей, всего — 2 706 995 рублей.

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