Кемеровчанам предложили выбрать территории для благоустройства в 2024 году

Названы даты голосования.

Власти Кемерова озвучили даты голосования, в котором жители смогут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году. Так, горожанам предложат выбрать из перечня общественных территорий те, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в первую очередь.

Голосование будет проходить в онлайн-формате на цифровой платформе za.gorodsreda.ru с 9:00 субботы, 15 апреля, до 17:00 среды, 31 мая. По завершении голосования комиссия в течение двух дней определит пространства, набравшие наибольшее количество голосов.

Благоустройство будет проводиться в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Кемерово» на 2018–2025 годы.

В постановлении за подписью Дмитрия Анисимова указан перечень мест, за которые можно отдать свой голос:

Бульварная часть ул. Весенней, в границах от проспекта Советского до улицы Н. Островского (первый этап - наружное освещение);

Сквер Искусств по улице Коммунистической, в границах от улицы Черняховского до улицы Рукавишникова (первый этап - наружное освещение),

Пешеходная аллея вдоль школ № 93, 94 (от просп. Комсомольского, 51, до просп. Комсомольского, 65а (первый этап - наружное освещение),

Сквер «Уголёк» по адресу: улица Новогодняя, 3, 5.

Сквер на пересечении улиц 1-й Линии и Базовой, 6.

Сквер Новорождённых,

Пешеходная зона по улице Леонова вдоль домов №20, №22,

Сквер у ДК посёлка Боровой по адресу: улица Городецкая, 1а, 9.

Сквер между домами по адресам: улица Институтская, 28а, проспект Шахтеров, 54, 10.

Сквер Памяти политических репрессий (улица Баха),

Бульварная часть улицы Новогодней (первый этап - наружное освещение),

Сквер по адресу: улица Варяжская, 17, 13. Сквер по адресу: улица Греческая деревня, 147а («Амфитеатр»).

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