В Осинниках прямо на улице застрелили предпринимателя

Возбуждено уголовное дело.

В соцсетях Кемеровской области сообщили о том, что возле автостанции был убит человек. По словам очевидцев, поделившихся фотографией с места происшествия, инцидент случился в Осинниках. Выстрел был произведен в голову.

Жертвой оказался 47-летний мужчина, сообщает телеграм-канал SHOT. Он занимался предпринимательской деятельностью. Ранее мужчина ликвидировал ИП, на нём были крупные долги.

Предварительно, нападавших было двое. Один из злоумышленников вышел из автомобиля, выстрелил в мужчину в упор, а затем скрылся вместе с предполагаемым сообщником. Сейчас их разыскивают.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, устанавливается личность злоумышленника. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры, о чём рассказали в пресс-службе ведомства.

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