Благотворительный фонд "Доброе дело": Дорога к Алене

Когда мы начинали этот проект, конечно обратились к нашему постоянному партнеру в добрых творческих делах, Кузбасскому центру искусств. Наметили программу поддержки — проведение выездных мастер-классов, выставку работ в центре.

Но, обо всем по порядку. Полгода назад к нам в фонд обратилась тетя Алены Людмила Васильевна, которая работает в компании наших партнеров. Попросила «помочь хоть чем- нибудь».

Дело в том, что в августе 2022 года Алене исполнилось 18 лет и поэтому получать лечение в стационаре бесплатно, как раньше, она больше не может. Семья живет в Верх —Чебуле, и раз в год, в областной больнице, в отделении неврологии, девочке проводилась комплексная поддержка (обследование, курс массажа), каждые четыре месяца — уколы, помогающие расслабить мышцы. Встал вопрос о дальнейшем лечении и реабилитации. Так она стала нашей подопечной.

Впервые с Аленой и ее мамой, Ларисой Васильевной, мы увиделись в сентябре прошлого года на «Фестивале спорта и творчества», организованном Советом, на выставке, куда мы собрали картины талантливых людей с особенностями здоровья.

Итак, Алена…Она располагает к себе сразу. Своей улыбкой, жизнерадостностью, готовностью общаться. У нее замечательная семья — мама, папа, младшая сестра. Ей не повезло в другом: в результате тяжелых родов, она не ходит, не владеет руками, не разговаривает. Диагноз? ДЦП, спастический тетрапорез, гиперкинез.

Мы помогли Алене, оплатив 250 тысяч рублей за реабилитацию в центре Добежиных (школа адаптивной физической культуры) в городе Сочи, куда очень хотела свозить дочку Лариса Васильевна. «Алене очень понравилось. Спасибо за море, Елена Александровна!», —сказала мама. В центре Добежиных девушка прошла комплексную реабилитацию — курс коррекции позвоночника, АФК, массаж, адаптивное плавание, стретчинг, акваджет тиксотреннинг и др. Удивительно, но не смотря на тяжелый диагноз, Алена живет практически полноценной жизнью. С 7 лет девочка училась в школе дистанционно и в 2022 году получила аттестат. Варианты ответов она показывает на пальцах, а если тест — головой «да» или «нет». Она носом печатает, играет в игры на планшете, переписывается в мессенджерах. Алена занималась керамикой, постоянно посещает различные мастер-классы. Конечно, без поддержки близких и особенно мамы, это невозможно. Сегодня самое большое увлечение — рисование. Под руководством преподавателя художественной школы девочка занималась живописью.

В поселке прошла первая выставка ее картин и они пользуются успехом. И да, она рисует носом. Мама придумала специальную насадку на нос, которая держит кисточку. Кстати, в Сочи, пока проходила лечение, Алена уже прославилась. Узнав, что она рисует, о ней рассказали по местному радио и раскупили почти все картины. Начало положено. Начинала Алена с гуаши, теперь работает маслом. Она видит мир ярким, красочным, добрым. Мне очень нравятся ее картины. Они необыкновенные! Наши партнеры, Кузбасский центр искусств, организовали мастер-классы художников центра у Алены дома в поселке Верх-Чебула. В конце ноября прошлого года мы отправились в дорогу в замечательной творческой компании с Галиной Станиславовной Фешковой, замдиректора по работе с творческими союзами, Евгенией Николаевной Юмановой, членом Союза художников России и Ксенией Дудкиной, главным специалистом по выставочной деятельности. Сотрудники КЦИ привезли холсты, кисточки, краски, а наш фонд по традиции поддержал семью продуктовым набором проекта «Дари Еду». Евгения Николаевна Юманова, провела для Алены мастер-класс, который прошел на одном дыхании. Есть и оценка профессионалов: Алена хорошо чувствует цвет и композицию, ее картины очень живописны. Цветы занимают важное место в творчестве, букеты поражают воображение своим многообразием. На одних картинах сочные яркие оттенки, на других невероятно нежные пастельные цвета. У художницы своя неповторимая, авторская манера письма. Теперь Алена часто рисует море, оно ее вдохновляет. Не могу не сказать об атмосфере — было очень комфортно, хорошо и тепло на душе. В декабре, мы вновь побывали в гостеприимной семье Мельниковых, поздравили с наступающим новым годом, привезли сладкие подарки девочкам (у Алены есть младшая сестренка Настя), и еще холсты, краски, кисти, чтобы Алена могла творить несмотря ни на что и готовиться к выставке. Команда художников провела еще несколько мастер-классов. И вот картины готовы!

Наш фонд открывает сбор средств для Алены Мельниковой. Для поддержания физической активности ей необходим курс комплексной реабилитации в Сочи в Центре Добежиных.

Сумма сбора 353 тысячи 550 рублей

Будем рады, если читающие эти строки помогут Алене в сборах на реабилитацию или поддержат как художника. Чтобы заниматься творчеством нужны холсты, краски, кисти.

С 17 по 23 апреля в Кузбасском центре искусств открывается выставка картин молодой художницы, где каждый может познакомиться с ее творчеством.

А 27 апреля мы проводим аукцион картин Алены на благотворительном вечере, посвященном дню рождения фонда «Доброе Дело».

Алена подарила мне небольшую картину и когда заканчиваются силы, я смотрю на нее и на душе становится спокойно и хорошо. Спасибо Алена!

Нам 23! Присоединяйтесь! Сделаем Добро Вместе!

Благотоворительный фонд «Доброе Дело»

г. Кемерово, ул. Кирова, 4

Сайт: dobroedelo42.ru

Тел.: 8-950-570-10-35