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В Кемерове ограничат движение на пересечении улиц Гагарина и Шорникова

14 апреля 2023 в 14:06

На 8 дней.

С субботы, 15 апреля, с 8:00 в столице Кузбасса будет закрыт для автомобильного движения перекрёсток Гагарина — Шорникова.

«Перекрёсток будет закрыт для автомобильного движения на восемь дней — до 23 апреля», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Причиной ограничений стали строительные работы. Специалистам предстоит смонтировать инженерные коммуникации в рамках комплексного развития территории заискитимской части Кемерова.

Для автомобилистов будет организован объезд.

 

Схема: администрация г. Кемерово

Фото: ru.freepik.com


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