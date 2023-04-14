В Кемерове ограничат движение на пересечении улиц Гагарина и Шорникова

На 8 дней.
С субботы, 15 апреля, с 8:00 в столице Кузбасса будет закрыт для автомобильного движения перекрёсток Гагарина — Шорникова.
«Перекрёсток будет закрыт для автомобильного движения на восемь дней — до 23 апреля», — уточнили в пресс-службе мэрии.
Причиной ограничений стали строительные работы. Специалистам предстоит смонтировать инженерные коммуникации в рамках комплексного развития территории заискитимской части Кемерова.
Для автомобилистов будет организован объезд.
Схема: администрация г. Кемерово
Фото: ru.freepik.com
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