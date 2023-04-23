Кемерово оказался в числе отстающих городов по качеству жизни

Еще хуже дела обстоят в Новокузнецке.

Кемерово оказался на 61-м месте в рейтинге городов по уровню качества жизни. Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на исследование, которое провёл Финансовый университет при правительстве РФ.

Всего эксперты оценивали ситуацию в 75 городах РФ, учитывая их развитие по многим показателям, среди которых оказались: высокая готовность миграции, плохая работа предприятий ЖКХ, низкое материальное благополучие и качество медобслуживания, конфликтность общественных отношений, доступность недвижимости и другое.

Областной центр, наряду с Новокузнецком (64-е место) оказался в категории городов, где требуются усилия по повышению качества жизни. При этом эксперты не стали приводить основные проблемы, снижающие качество жизни в Кемерове и Новокузнецке.

А вот пятёрку лучших в рейтинге сформировали Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Грозный и Тула.

Фото: ru.freepik.com