В Кемерове на Радоницу пустят автобусы до кладбищ

Транспорт будет ходить по расписанию буднего дня.

В Кемерове в родительский день, 25 апреля, будут организованы дополнительные маршруты общественного транспорта до городских кладбищ.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, транспорт будет работать по расписанию буднего дня с организацией дополнительных маршрутов к кладбищам города с 09:00 до 18:00.

До кладбища № 1 на Южном можно будет добраться на следующих автобусах: № 10, № 80, № 72, № 80А.

До кладбища № 2 на Южном: № 6, № 17, № 70, № 2, № 72, № 80А, № 85, № 99.

До кладбища № 5 на Южном: № 17, № 70А, № 72.

Солонечное кладбище: Маршрут № 71 «ТУРР – Солонечное кладбище».

Кировское кладбище: № 73 «ДК Кировского, ул. Леонова, ул. Александрова, ул. Инициативная, шоссе Егорова, кладбище № 73т «ДК Кировского – Кладбище».

Кладбище в ж.р. Кедровка: № 74 «остановка «школа № 70» — Кладбище».

Кладбище ж.р. Ягуновский, Пионер: Маршрут № 5 кл — «ж.р. Ягуновский – Кладбище – ж.р. Пионер».

Кладбище в пос. Боровой: Маршрут № 127кл «Стела – кладбище в пос. Боровой».

Уточнить информацию можно по телефону диспетчерской УЕЗТУ 57-46-57 и на официальном сайте УЕЗТУ.

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