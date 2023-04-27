В Кемерове маршрутки № 27т и № 28т заменят автобусы

Уже с 1 мая.

В столице Кузбасса вместо маршруток № 27т появятся муниципальные автобусы.

«Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок на территории города Кемерово с порядковым номером № 227 «д.п. Шалготарьян — д. п. 21 микрорайон» согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Кемерово», — говорится в постановлении администрации.

Как сообщили в мэрии, схема движения автобусного маршрута № 227 изменится, чтобы избежать дублирования и излишнего удлинения маршрута.

Изменения коснутся также популярного рейса в Кировский. Так, вместо «ПАЗиков» № 28т появится маршрут № 228 № 228 «Д/п „Комсомольский“ — 21-й микрорайон». Маршрут № 227 будут обслуживать по три автобуса ежедневно, № 228 — шесть автобусов.

Уточняется, что изменения будут действовать с 1 мая. При этом во всех автобусах будут действовать льготы и проездные.

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