В Кузбассе выросла стоимость проезда в общественном транспорте

С 29 апреля.

В субботу, 29 апреля, в Кемеровской области подорожали поездки на всех видах общественного транспорта. Изменения коснулись городских, пригородных и междугородних маршрутов.

Напомним, 18 апреля Региональная энергетическая комиссия Кузбасса выпустила постановление о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Решение о повышении стоимости проезда было принято для поддержания бесперебойной работы транспорта. Тарифы на проезд сейчас на 44% меньше фактических расходов перевозчиков, ранее рассказали в РЭК Кемеровской области, отвечая на вопрос о причинах подорожания билетов.

Теперь же проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях в городах стоит 27 рублей при безналичной оплате (раньше — 25 рублей), а наличными — 32 рубля (раньше — 30 рублей). Школьники и студенты очной формы обучения будут платить за поездку 16 рублей по транспортной карте и 20 рублей наличными. Пенсионеры же — 14 рублей по транспортной карте и 17 рублей — наличными.

Отмечается, что сезонные льготы, действующие с 1 мая по 1 октября, сохранятся.

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