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В Кемеровской области на один день запретят продажу алкоголя

01 мая 2023 в 14:34

Речь идёт о Дне Победы.

В мае жителей Кузбасса ждёт очередное ограничение на продажу алкоголя. Купить спиртные напитки нельзя будет в День Победы, 9 мая.

Отмечается, что ограничения касаются только розничной торговли и не распространяются на предприятия общественного питания.

Напомним, запрет действует в рамках регионального закона. Ограничения вводятся несколько раз в году: в День Победы (9 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День молодёжи (27 июня), День знаний (1 сентября) и во Всероссийский день трезвости (11 сентября). Также не продают спиртное в дни выпускных и последних звонков.

 

Фото: ru.freepik.com


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