В Кемерове приступили к ремонту сквера на пересечении Комсомольского и улицы Марковцева

Это первый из запланированных 11 объектов.

В Ленинском районе Кемерова начали ремонтировать сквер, который находится на пересечении улицы Марковцева и Комсомольского проспекта.

Объект будет первым среди 11 общественных территорий, которые благоустроят в 2023 году. Все объекты, которые в прошлом году набрали большое количество голосов на платформе 42.gorodsreda.ru, отремонтируют по нацпроекту «Жильё и городская среда».

Так, летом этого года отремонтируют:

Сквер возле ТУ Центрального района,

Сквер у школы № 34,

Берёзовую рощу у больницы им. Подгорбунского в Кировском районе,

Участок бульвара Патриотов от Радищева до Тюленина,

Сквер у суда Ленинского района,

Сквер на пересечении Марковцева и Комсомольского,

Сквер на проспекте Молодежном, 10,

Сквер героев Гражданской войны на Карболитовской,

Сквер у школы № 52 в жилом районе Кедровка,

Сквер у ДК «Москва»,

Сквер в жилом районе Пионер.

Как сообщили в администрации города, в настоящее время еще можно выбрать объекты для ремонта в 2024 году. Голосование продлится до 31 мая.

Фото: администрация города Кемерово