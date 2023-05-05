В Кемерове приступили к ремонту сквера на пересечении Комсомольского и улицы Марковцева

Это первый из запланированных 11 объектов.
В Ленинском районе Кемерова начали ремонтировать сквер, который находится на пересечении улицы Марковцева и Комсомольского проспекта.
Объект будет первым среди 11 общественных территорий, которые благоустроят в 2023 году. Все объекты, которые в прошлом году набрали большое количество голосов на платформе 42.gorodsreda.ru, отремонтируют по нацпроекту «Жильё и городская среда».
Так, летом этого года отремонтируют:
- Сквер возле ТУ Центрального района,
- Сквер у школы № 34,
- Берёзовую рощу у больницы им. Подгорбунского в Кировском районе,
- Участок бульвара Патриотов от Радищева до Тюленина,
- Сквер у суда Ленинского района,
- Сквер на пересечении Марковцева и Комсомольского,
- Сквер на проспекте Молодежном, 10,
- Сквер героев Гражданской войны на Карболитовской,
- Сквер у школы № 52 в жилом районе Кедровка,
- Сквер у ДК «Москва»,
- Сквер в жилом районе Пионер.
Как сообщили в администрации города, в настоящее время еще можно выбрать объекты для ремонта в 2024 году. Голосование продлится до 31 мая.
Фото: администрация города Кемерово
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы