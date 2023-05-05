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В Кемерове приступили к ремонту сквера на пересечении Комсомольского и улицы Марковцева

05 мая 2023 в 13:03

Это первый из запланированных 11 объектов.

В Ленинском районе Кемерова начали ремонтировать сквер, который находится на пересечении улицы Марковцева и Комсомольского проспекта.

Объект будет первым среди 11 общественных территорий, которые благоустроят в 2023 году. Все объекты, которые в прошлом году набрали большое количество голосов на платформе 42.gorodsreda.ru, отремонтируют по нацпроекту «Жильё и городская среда».

Так, летом этого года отремонтируют:

  • Сквер возле ТУ Центрального района,
  • Сквер у школы № 34,
  • Берёзовую рощу у больницы им. Подгорбунского в Кировском районе,
  • Участок бульвара Патриотов от Радищева до Тюленина,
  • Сквер у суда Ленинского района,
  • Сквер на пересечении Марковцева и Комсомольского,
  • Сквер на проспекте Молодежном, 10,
  • Сквер героев Гражданской войны на Карболитовской,
  • Сквер у школы № 52 в жилом районе Кедровка,
  • Сквер у ДК «Москва»,
  • Сквер в жилом районе Пионер.

Как сообщили в администрации города, в настоящее время еще можно выбрать объекты для ремонта в 2024 году. Голосование продлится до 31 мая.

 

Фото: администрация города Кемерово


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