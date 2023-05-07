План мероприятий на 9 Мая в Кемерове

Что запланировано в столице Кузбасса в честь празднования Великой Победы.

Во вторник, 9 мая, в Кемерове состоится Парад Победы, праздничный салют и тематические мероприятия.

Согласно плану, опубликованному городской мэрией, праздничные мероприятия стартуют уже накануне. Так, 8 мая в 09:00 около памятника Воину-Освободителю соберутся участники эстафеты памяти «Кузбасс-фронту». Планируется, что в ней примут участие около 500 человек, около 50 машин. Также 8 мая в 19:00 у Мемориала Воину-Освободителю пройдет праздничный патриотический концерт, посвященный Дню Победы.

Кроме того, 8 мая в 22:00 на площади около ДК «Содружество (ул. Новогодняя, 15) в рамках Всероссийской акции «Свеча Победы» загорятся более тысячи лампад.

Праздничный день 9 Мая пройдет традиционный торжественный марш. В 10:00 – по площади Советов проедет военная техника и ретроавтомобили. Марш откроет танк Т-34, на нём будет развеваться копия Знамени Победы. Продолжат колонну Автомобили УАЗ, гаубицы, пушки, бронеавтомобиль, мотоцикл «Урал», старые модели автомобилей. Пеших расчётов запланировано 18. По площади пройдут сотрудники ГУФСИН, Управления Федеральной службы судебных приставов, МЧС, учащиеся и преподаватели губернаторских кадетских школ, студенты, юнармейцы. А с 09:00 до 12:00 состоятся традиционные парады у домов, где проживают фронтовики.

В 11:00 на Аллее Героев у Вечного Огня состоится церемония возложения цветов.

В парке Победы им. Г.К. Жукова с 12:00 до 20:00 будут работать две выставки. Первая, «Герои и подвиги», посвящена защитникам Отечества всех времён, выставка подготовлена Российским военно-историческим обществом. Вторая расскажет горожанам о Кемерове – городе трудовой доблести.

С 11:00 до 13:00 в Парке Победы имени Г.К. Жукова пройдет акция «Красная гвоздика»

Около драмтеатра и в линейном парке бульвара Строителей с 16:00 откроются танцплощадки.

В 14:00 от ДК шахтёров стартует городская акция-реконструкция «Встречаем Победителей»: «фронтовые бригады» разъедутся во все районы города, где будут исполнять военные песни.

С 14:00 до 17:00 на улицы столицы Кузбасса выедет «Бессмертный автополк» – автомобили с портретами героев, чьи имена носят кемеровские улицы.

Также праздничные программы запланированы в Комсомольском парке имени Веры Волошиной (15:00 – 19:00), Парке Чудес (13:00 – 19:00) и парке «Антошка» (15:00 – 21:00).

В 14 кемеровских дворах с 18:00 до 21:00 пройдут акции «Поём всем двором», «Вальс Победы», «Синий платочек», флешмоб «Катюша». А в 21:00 во дворах пройдет акция «Народный хор» – кемеровчане исполнят песню «День Победы» и другие песни военных лет.

В 22:00 на Университетском мосту раздадутся первые залпы фейерверка. А в 23:00 лучи прожекторов, похожих на те, что использовались в Москве в 1945-м, осветят стелу «Город трудовой доблести» в парке Победы им. Г.К. Жукова.

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