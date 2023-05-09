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Поляна приглашает за скидками!

09 мая 2023 в 19:15

Выгодно приобрести любимые продукты, а также побаловать себя деликатесами без ущерба для кошелька можно в торговом центре на ул. Тухачевского, 50.

Каждую неделю в ТЦ «Поляна» десятки наименований по акции и новые специальные предложения.

Так, с 10 по 16 мая в продаже подсолнечное масло «Алтай» по 69,90 руб. и тепличные огурцы по 99,90 руб. за килограмм.

А для тех, кто не хочет тратить время у плиты, работает пекарня. Здесь покупателям предложат вкуснейшую выпечку собственного производства, пиццу, бургеры и кур-гриль.

 

Ещё больше товаров на прилавках по адресу:

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.

 

За актуальными предложениями следите на САЙТЕ  и в группах «Поляны» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Подписывайтесь также на Телеграм-канал торгового центра и узнавайте о выгодных предложениях первыми!


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