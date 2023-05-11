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Мэр Кемерова рассказал о ходе ремонта дорог в городе

11 мая 2023 в 17:22

Всего будет отремонтировано 19 участков.

Дмитрий Анисимов рассказал о том, как продвигаются работы по ремонту дорог на нескольких участках.

Так, в ночь на 12 мая рабочие приступят к фрезерованию улицы Ноградской и ремонту тротуаров. На Южном планируется ремонт нескольких участков дорог на улицах Сергея Тюленина, Ульяны Громовой, Юрия Двужильного (от ул. Баумана до ул. Веры Волошиной) и ул. Патриотов от Базовой до Радищева.

В завокзальной части города (улицы Клары Цеткин, Тельбесская) уже уложили выравнивающий слой покрытия. На улице  Камышинская закончили фрезеровать старое полотно, приступили к укладке выравнивающего слоя.

В настоящее время идет подготовка к ремонту улицы 1-й Стахановской: ведётся планировка территории для предстоящих работ. Подготовительные работы начались в деревне Красная на улицах Правая Гавань, Елыкаевская и Ноябрьская.

Продолжается укладка асфальтобетона на улицах Волгоградской и Грузовой.

Работы проводятся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего в рамках программы в текущем году будет отремонтировано 19 участков.

 

Фото: Дмитрий Анисимов (Telegram)


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