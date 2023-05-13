Правоохранители задержали убийцу предпринимателя из Осинников

Суд отправил обвиняемого под стражу.

Правоохранители сообщили о задержании подозреваемого в исполнении убийства предпринимателя.

Напомним, жертвой стал 47-летний житель Осинников, который получил выстрел в голову. После убийства, произошедшего на глазах горожан 6 апреля текущего года, причастные к преступлению лица скрылись. Одного из нападавших позднее удалось задержать, поиски второго продолжались до мая. За информацию о местонахождении второго подозреваемого правоохранители назначали вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.

«В итоге удалось установить, что предполагаемый злоумышленник находится на территории Новосибирской области», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.

38-летний мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение в убийстве. А в субботу, 13 мая, суд удовлетворил ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения, он взят под стражу.

Ранее задержанный второй фигурант, причастный к убийству потерпевшего, также был изолирован от общества и сейчас находится под стражей.

«По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. Ход расследования по поручению Председателя СК России находится на контроле в центральном аппарате ведомства», — отметили в следственном комитете.

Фото: СУ СКР по Кемеровской области