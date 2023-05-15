Опубликован график отключения горячей воды в Кемерове

Подача воды прекратится уже в среду, 17 мая.

В понедельник, 15 мая, пресс-служба Сибирской генерирующей компании опубликовала график отключения горячей воды.

Отключения начнутся с 17 мая вместе с окончанием отопительного сезона в Кемерове. Первыми без воды останутся частично жители Центрального, Ленинского, Заводского, и Рудничного районов.

Наглядную карту можно посмотреть здесь.

17 мая - 30 мая

Центральный район: в границах (до р. Искитимки): р. Томь, пр. Кузнецкий (четная сторона до пр. Советского), пр. Советский (четная сторона от пр. Кузнецкого до ул. Кузбасской), ул. Кузбасская (нечетная сторона до ул. Ноградской), ул. Ноградская (четная сторона от ж. д. № 8 до ул. 50 лет Октября). Ул. Васильева (четная сторона до ул. Коломейцева), ул. Коломейцева (нечетная сторона до пр. Советского), пр. Советский (четная сторона до р. Искитимки).

Кварталы Центрального района: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 48, 49, 50, ул. Ноградская, 13 в кв. 14.

Кварталы Центрального района (заискитимская часть): кв. 3 (кроме пр. Ленина, 66, 66б, б-р. Пионерского, 10а, 12, 12а, 14, пр. Октябрьского, 9, 11), кв. 2–3, 4–5, 8, 9 (кроме пр. Октябрьского, 59, 65), кв. 7б, 11 (кроме пр. Ленина, 69, 69а, ул. Спортивной, 28, 30, 32), кв. 6/49, офисный центр (только пр. Ленина, 90в, 90/3, 90/4, 90/4а), Зона «И», ул. Терешковой, 14, 14а, ул. Водонасосная, 46.

Ленинский район: в административно-территориальных границах. Кварталы Ленинского района: кв. 20, Больничный городок, Кемеровский областной суд, пр. Химиков № 9, 29 (мед. институт ул. Ворошилова, 22а), 32 (ул. Марковцева, 6, ул. Ворошилова, 24а, 24б, 24в, 40, б-р Строителей, 47, 49). Дома кв. 14: пр. Ленина, 116, 118, 118а, 120, 122, 122а, 122б, 122в, 124, 124а, 126, 128, 130/1, ул. Волгоградская, 14, 16, 18, пр. Октябрьский, 67, 69, 69а. Дома кв. 4–5: ул. Тухачевского № 30, 32, 32а, 34, 36а, 38а, 38б, 38/1, 38/2, 38/3, пр. Химиков № 2а, ул. Мирная № 20.

Заводской район: в административно-территориальных границах.

Потребители пос. «Предзаводской», пос. «РТС». Пос. «Южный» кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Кварталы Заводского района: 59, 59а, 60, 60а, ФПК.

Потребители Рудничного района. Кварталы: 1, 2–3, 4/15, 5/13, 6, 7, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 16, школа № 46 по ул. Нахимова, 177. Перечень улиц: ул. Нахимова, пр. Шахтеров, ул. Волкова, ул. Терешковой, Сосновый бульвар, ул. Серебряный бор, пр. Шахтеров.

1 июня - 14 июня

Центральный район: (заискитимская часть) в границах: р. Искитимка, четная сторона ул. Соборная до ул. Луговая, ул. Луговая до Пионерского бульвара, Пионерский бульвар от ул. Луговая до пр. Октябрьский, пр. Октябрьский до ул. Волгоградская, ул. Волгоградская от пр. Октябрьского до пр. Притомский.

Кварталы Центрального района (заискитимская часть): кв. 3 (пр. Ленина, 66, 66б, б-р. Пионерский, 10а, 12, 12а, 14, пр. Октябрьский, 9, 11), кв. 5, 7, 7а, 9 (только пр. Октябрьский, 65, 59), 11 (от ТК-17–14), кв. 12, 12а, 15, 15а, областная клиническая больница. Офисный центр (только пр. Ленина, 90/1, 90/2, пр. Октябрьский, 57, 53, 53/1, 53/2, 53/3).

Ленинский район: в административно-территориальных границах. Кварталы Ленинского района: кв. 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (кроме ул. Ворошилова, 22а), 32 (б-р. Строителей, 47/1, 53, 53а, ул. Марковцева, 8, 10, кв. 64, 68, 72, 74.

Пос. Металлплощадка. Дома кв. 14: пр. Ленина, 128а, 130, 130а, 130а/1, 132, 132а, 132б, 134, 136, 136а, б-р. Строителей, 11, 13, 15, пр. Октябрьский, 67в, 71а, 71, 73а, 73б, 73, 75, 75а, 75б, 77, 77а, 77б.

13 июня - 26 июня

Центральный район: (до р. Искитимки) в границах: пр. Кузнецкий четная сторона от р. Томь до пр. Советский, пр. Советский (нечетная сторона от пр. Кузнецкого до ул. Кузбасской), ул. Ноградская (нечетная сторона до ул. 50 лет Октября), ул. 50 лет Октября (нечетная сторона от ул. Ноградской до ул. Васильева), ул. Васильева (нечетная сторона до ул. Коломейцева), ул. Коломейцева (четная сторона от ул. Васильева до пр. Советского), пр. Советский (нечетная сторона до р. Искитимки).

Кварталы Центрального района: 10, 11, 11а, 12, 13, 14 (кроме ул. Ноградской, 13), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 52, здание обл. администрации пр. Советский, 62.

Заводский район: в границах: пр. Кузнецкий нечетная сторона от ул. Коммунистической до пр. Ленина, пр. Ленина нечетная сторона от пр. Кузнецкого до р. Искитимки, пр. Кузнецкий четная сторона от пр. Ленина до ул. Автозаводской, р. Искитимка от ул. Автозаводской до пр. Ленина.

Кварталы Заводского района: кв.21, 21а, 24, 32, 33, 34а, 51, 52, 53, 54, 55, включая ул. Космическую 2а, 4, 4а, 4/1, 4в к. 1, 4в к. 2.

14 июня - 27 июня

Кировский район: кварталы: № 21, 21а, 31, Строммаш, Стройгородок, 3/4 кв. 1/2.

Перечень улиц: ул. Спартака (нечетная сторона от дома № 9, четная сторона от дома № 14), ул. Лазо, ул. Красноярская, ул. Тургенева, ул. Шубина, ул. Каркасная, ул. Народная, ул. Кедровская, ул. Инициативная (четная сторона с дома № 90 по № 108, нечетная сторона с дома № 87а по № 125а), пер. Инициативный, пер. 2-й Инициативный, ул. Стройгородок, ул. Кировская, ул. Алыкаевская, ул. Варшавская, ул. Таёжная, ул. Халтурина (кроме дома № 3а), ул. Металлистов.

15 июля - 25 июля

Кировский район

Кварталы: 1, 4, 5, «К», 6, 7, 8, 15, кв. 9–12 кв. 1/2 кв. 10–11, кв. 9–12, кв. 14. Перечень улиц: ул. Черемховская, ул. Аллейная, ул. Попова, ул. Александрова, ул. Потёмкина, ул. Севастопольская, ул. Матросова, ул. Боготольская, ул. Леонова, ул. Тайгинская, ул. Гурьевская, ул. Инициативная (нечетная сторона с дома № 1 по № 87а, четная сторона с дома № 2 по № 88), ул. Рекордная, ул. Уральская (четная сторона с дома № 2 по № 4), пер. Рекордный, пер. Ушакова, пер. Леонова, ул. Смоленская, ул. 40 лет Октября, ул. Александрова, ул. Каркасная, ул. Металлистов, ул. Спартака (четная сторона с дома № 2 по № 12, нечетная сторона с дома № 3 по дом № 7, ул. Халтурина 3а).

Фото: ru.freepik.com