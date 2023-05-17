Товар недели в магазине «Поляна»

Каждый день - новые предложения!
Торговый центр «Поляна» дарит возможность выгодно купить самые разные товары благодаря уникальным акциям.
Так, с 17 по 23 мая в продаже:
- подсолнечное масло «Злато» - 99,90 руб.;
- чай «Гринфилд» - 239,90 руб. за упаковку (100 пакетиков);
- нектар и сок «Добрый» - 89,90 руб. за литр;
- шоколад «Алёнка» по 59.90 руб. за плитку 90 г.
Кроме того, в обновленной «Поляне» работает пекарня. Здесь покупателям предложат вкуснейшую выпечку собственного производства, пиццу и бургеры, а также кур-гриль.
Ещё больше товаров на прилавках по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.
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