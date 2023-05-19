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В Новокузнецке 2-летний ребёнок один катался на автобусе и гулял по городу

19 мая 2023 в 17:50

Малыша вернули родителям.

Двухлетний житель южной столицы Кузбасса отправился гулять самостоятельно. Ребёнка вернули родителям благодаря неравнодушным прохожим.

В отдел полиции «Кузнецкий» обратилась продавец магазина, куда прохожие привели ребёнка. Мальчик находился на улице без взрослых. На место прибыли инспекторы ПДН.

«Выяснилось, что мама двухлетнего ребёнка отвлеклась, укладывая спать его младшую сестру. Мальчик пролез через проём ограды и отправился в путь: сел в автобус и проехал несколько остановок, выйдя на Советской площади», - рассказали правоохранители.

Оказалось, что все это время за малышом наблюдала 16-летняя школьница. Ещё на остановке она заметила юного пассажира, зашла вслед за ним в автобус, а когда убедилась, что ребёнок «путешествует» без родителей, вышла вместе с ним из пассажирского транспорта и отвела в торговый павильон, где рассказала обо всём продавцу.

К настоящему времени полицейские вернули ребёнка родителям и провели с ними беседу. В отношении мамы мальчика составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.

Школьницу, которая помогла ребёнку, устанавливают, чтобы поощрить её внимательность и неравнодушие.

 

Фото: ru.freepik.com


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