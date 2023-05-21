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Кемеровчанам порекомендовали ходить пешком, чтобы снизить загрязнение воздуха

21 мая 2023 в 16:56

Жители Кемерова могут присоединиться к всероссийской акции.

Кемеровчане смогут присоединиться к всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», чтобы снизить нагрузку на атмосферу. Для этого вместо поездок на авто нужно будет выбрать ходьбу, бег или альтернативные виды транспорта.

Акция стартует 27 мая в рамках X Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге. В этом году, наряду с другими городами России, в ней принимает участие и столица Кузбасса.

«В рамках акции жителям города предлагают использовать альтернативные способы передвижения на открытом воздухе (ходьба, бег, велосипед, самокат, ролики, скейтборд и прочее); фиксировать пройденные маршруты (километры) и делать публикации в социальных сетях с хештэгом #выбираючистыйвоздух», — рассказали в администрации города.

Подробную информацию об акции «Выбираю чистый воздух» можно узнать по ссылке.

Итоги экологической акции подведут 22 сентября, в день Всемирного отказа от автомобиля. А города-лидеры будут награждены почётными грамотами.

 

Фото: ru.freepik.com


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