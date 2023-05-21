Кемеровчанам порекомендовали ходить пешком, чтобы снизить загрязнение воздуха

Жители Кемерова могут присоединиться к всероссийской акции.
Кемеровчане смогут присоединиться к всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», чтобы снизить нагрузку на атмосферу. Для этого вместо поездок на авто нужно будет выбрать ходьбу, бег или альтернативные виды транспорта.
Акция стартует 27 мая в рамках X Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге. В этом году, наряду с другими городами России, в ней принимает участие и столица Кузбасса.
«В рамках акции жителям города предлагают использовать альтернативные способы передвижения на открытом воздухе (ходьба, бег, велосипед, самокат, ролики, скейтборд и прочее); фиксировать пройденные маршруты (километры) и делать публикации в социальных сетях с хештэгом #выбираючистыйвоздух», — рассказали в администрации города.
Подробную информацию об акции «Выбираю чистый воздух» можно узнать по ссылке.
Итоги экологической акции подведут 22 сентября, в день Всемирного отказа от автомобиля. А города-лидеры будут награждены почётными грамотами.
Фото: ru.freepik.com
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