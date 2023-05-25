В Кемерове на Красном озере появится бассейн

Дату открытия сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

В День защиты детей, 1 июня, в Кемерове откроется бассейн под открытым небом. Об этом рассказал в своём Telegram-канале губернатор Кузбасса.

Как сообщается на официальной странице «Бассейн на Красном» во «ВКонтакте», это будет самый большой в городе открытый бассейн.

Так, размер взрослого бассейна — 30 на 15 метров, глубина — 1,35 метра. Температура воды — 27 градусов. Размер детского бассейна — 12 на 6 метров, глубина 0,7 метра. Температура воды — 30 градусов. Рядом с детским бассейном будет расположена игровая площадка.

Известно, что у бассейна будет открыт бар и фудкорт. При этом посетить его смогут и взрослые, и дети.

Также глава региона напомнил, что официальных мест для купания в естественных водоёмах в Кемерове нет. По оценке Роспотребнадзора, вода в озере Красном и реке Томь не соответствует нормам.

Фото: ru.freepik.com