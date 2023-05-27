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Суд отправил под стражу медика, скрывавшего травмы работников шахты «Листвяжная»

27 мая 2023 в 21:33

Врачей обвиняют в получении взятки за фальсификацию медзаключений.

Суд избрал меру пресечения должностным лицам государственных медицинских организаций в Ленинске-Кузнецком и Полысаеве. Как сообщает Газета Кемерова, их обвиняют в получении взятки за фальсификацию медзаключений работникам шахты «Листвяжная».

Напомним, 25 ноября 2021 года авария на «Листвяжной» унесла жизни 51 человека — 46 горняков и 5 спасателей.

По информации пресс-центра судов и Управления Субедного департамента по Кемеровской области, должностных лиц обвиняют во внесении заведомо ложных сведений о характере повреждений здоровья в результате несчастных случаев на производстве и установлению степени их тяжести как более лёгких.

Так, заведующую офтальмологическим отделением заключили под стражу до 24 июля 2023 года, так как по итогам судебного заседание была установлена её причастность к инкриминируемому преступлению. Следователь настаивал на том, что женщина может скрыться, оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства.

Оставили под домашним арестом заместителя главного врача. Суд установил подтверждение причастности обвиняемого к инкриминируемому преступлению, а также нашел обоснованными доводы следователя о возможности обвиняемого скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства либо иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу.

 

Фото: ru.freepik.com


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