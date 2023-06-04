В Кемерове открывается «Бассейн на Красном»

В понедельник, 5 июня, в Кемерове на Красном озере откроется бассейн.

Ранее организаторы информировали, что открытый бассейн станет самым большим в городе. Так, размер взрослого бассейна — 30 на 15 метров, глубина — 1,35 метра. Температура воды — 27 градусов.

Размер детского бассейна — 12 на 6 метров, глубина 0,7 метра. Температура воды — 30 градусов.

Уже опубликован прайс. Отдых по тарифу «Основной» (действует всю неделю с 9:00 до 21:00) обойдётся горожанам в 1600 рублей с человека, по тарифам «Утренний» (с 9:00 до 11:00) и «Вечерний» (с 18:00 до 21:00) — в 1000 рублей. Дети до 5 лет отдыхают бесплатно.

Рядом с детским бассейном будет расположена игровая площадка. У бассейна будет открыт бар и фудкорт.

Фото: ru.freepik.com