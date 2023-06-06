Поляна приглашает за скидками!

Выгодно приобрести любимые продукты, а также побаловать себя деликатесами без ущерба для кошелька можно в торговом центре на ул. Тухачевского, 50.

Каждую неделю в ТЦ «Поляна» десятки наименований по акции и новые специальные предложения.

Так, с 7 по 13 июня в продаже:

подсолнечное масло «Злато» по 99,90 рублей;

яйцо куриное (2 категории) по 149,90 руб. за 30 штук.

А для тех, кто не хочет тратить время у плиты, работает пекарня. Здесь покупателям предложат вкуснейшую выпечку собственного производства, пиццу, бургеры и кур-гриль.

Ещё больше товаров на прилавках по адресу:

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.

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