В Кемерове из-за жары заменят окна в новых автобусах

Власти отреагировали на массовые жалобы горожан о духоте.

Кемеровские власти отреагировали на массовые жалобы на климат в новых автобусах. Ранее горожане оставили множество сообщений в Telegram-канале мэра Дмитрия Анисимова на то, что в салонах невыносимо жарко и при этом нет возможности проветрить.

Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, при обновлении автобусного парка учитывались рекомендации и опыт использования кондиционеров завода-изготовителя, который выиграл право поставки автобусов по результатам торгов. Однако установка кондиционера в автобус сегодня технически крайне сложное мероприятие, которое существенно ухудшит характеристики кузова и салона, а также повлечет сверхизнос двигателя и его преждевременный выход из строя.

«Тем не менее, у завода-изготовителя были запрошены технические решения, которые позволили бы сделать поездки в автобусах комфортнее даже в условиях аномально высоких для Сибири летних температур. В результате совместно принято решение о том, чтобы заменить как минимум два боковых стекла автобуса на стеклопакеты с форточками, которые обеспечат вентиляцию», — сообщили в пресс-службе мэрии Кемерова.

В ближайшее время специалисты «Кемеровской транспортной компании» приступят к монтажу этих стёкол. Всего планируется обновить 750 стеклопакетов.

Фото: администрация г. Кемерово