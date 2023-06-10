В Анжеро-Судженске в котловане утонул 9-летний мальчик

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку.

В Анжеро-Судженске утонул 9-летний ребенок. Сотрудники СК России проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

«Предварительно известно, что мальчик предложил своему брату и двум друзьям пойти купаться к котловану, который расположен рядом с одним из частных домов. Во время купания дети увидели, что их друг зашёл в воду дальше всех и начал тонуть. На поверхность он не выплыл», - сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

Дети отправились домой и рассказали о случившемся родителям. Отец одного из мальчиков прибежал к водоёму и нашёл тело ребёнка под водой.

В настоящее время сотрудники СК России проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для координации действий правоохранительных органов выехала заместитель прокурора города Юлия Стефанская.

«Прокуратурой области по данному факту организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, на контроле прокуратуры находится ход расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), возбужденного СУСК России по Кемеровской области — Кузбасса», — отметили в ведомстве.

Также назначена судебно-медицинская экспертиза и устанавливается принадлежность земельного участка, на котором расположен котлован.

Фото: СУ СКР по Кемеровской области