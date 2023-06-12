Мэр и губернатор поздравили кемеровчан с Днём города

Столице Кузбасса исполнилось 105 лет.

Сергей Цивилёв и Дмитрий Анисимов поздравили жителей региона с Днём России и с днём города Кемерово. Обращения опубликованы в Telegram-каналах.

Так, губернатор поблагодарил жителей Кемеровской области за любовь к Родине и труд на благо региона. Он подчеркнул, что региональному центру исполнилось 105 лет. Он заметил, что город преобразился и за последние годы в нём появились новые объекты. В их числе крупнейший ледовый дворец «Кузбасс», спорткомплекс «Кузбассарена», Московская площадь и другое. Также в городе растёт жилой массив, благодаря которому появляются не только дома, но и детсады со школами. Немаловажной задачей Цивилёв назвал строительство трассы в обход областного центра.

Глава региона пожелал городу благополучия и процветания, а его жителям — крепкого здоровья и жизненной энергии.

А мэр Кемерова записал видеопоздравление в месте, откуда в буквальном смысле начался город — на Красной Горке.

«Хочу сказать спасибо всем, кто искренне любит Кемерово и заботится о нём! Каждому из вас от всей души желаю здоровья, благополучия, счастья и тепла домашнего очага», — поделился в своём Telegram-канале градоначальник.

Напомним, основные праздничные мероприятия в Кемерове пройдут сегодня, 12 июня, на центральных улицах города, а также на Московской площади, которую по традиции разделят на несколько тематических площадок.

Завершится праздник фейерверком с новой набережной Томи. Доехать до Московской площади весь день сегодня можно на специальных автобусах-шаттлах. А после салюта, с 23:15, горожан развезут по домам дополнительные автобусные маршруты.

Фото: Дмитрий Анисимов (Telegram-канал)