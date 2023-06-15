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Товар недели в магазине «Поляна»

15 июня 2023 в 09:51

Каждый день - новые предложения!

Торговый центр «Поляна» дарит возможность выгодно купить самые разные товары благодаря уникальным акциям.

Так, с 14 по 20 июня в продаже:

- подсолнечное масло «Злато» - 99,90 рублей; 

- яйцо куриное (2 кат.) - 149,90 рублей за 30 штук.

Кроме того, в обновленной «Поляне» работает пекарня. Здесь покупателям предложат вкуснейшую выпечку собственного производства, пиццу и бургеры, а также кур-гриль.

 

Ещё больше товаров на прилавках по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.

 

За актуальными предложениями следите на САЙТЕ  и в группах «Поляны» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Подписывайтесь также на Телеграм-канал торгового центра и узнавайте о выгодных предложениях первыми!


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