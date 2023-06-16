В Кузбассе зафиксировано 6 случаев клещевого энцефалита

И 10 случаев клещевого боррелиоза.

В Кемеровской области с начала сезона активности клещей в больницы из-за укусов обратились 16 828 человек, при этом одна пятая — это дети и подростки до 17 лет.

«В лабораториях исследовали на наличие антигена вируса клещевого энцефалита 11 395 клещей, среди которых в 221 клеще обнаружили возбудитель клещевого энцефалита. На наличие других возбудителей исследовано 11 039 клещей и в 3 029 клещах обнаружены боррелии, в 428 клещах — маркёры моноцитарного эрлихиоза, в 409 клещах — маркёры гранулоцитарного анаплазмоза человека»,— сообщили в Роспотребнадзоре Кузбасса 16 июня.

По данным медицинских организаций зарегистрированы шесть случаев клещевого вирусного энцефалита, 10 случаев иксодового клещевого боррелиоза.

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