В Кемерове завис аттракцион с посетителями, держа их вниз головой

В "Парке Чудес" прокомментировали происшествие.

В Кемерове на несколько минут завис аттракцион «Рейнджер». Об этом пишет Газета Кемерова.

«Видео опубликовал подписчик Telegram-канала «Инцидент Кузбасс». Судя по кадрам ролика, кабинки с отдыхающими раскачались по амплитуде, а после на несколько минут зависли с ними вверх ногами. Задержка карусели, по словам очевидцев, составила около двух минут. Очевидцы обратились к персоналу, в итоге сотрудники парка развлечений раскачали аттракцион», - сообщает интернет-издание.

Все пассажиры были спущены вниз, однако некоторых пришлось успокаивать.

Один из подписчиков предположил, что оборудование было неисправно. В комментариях к публикации участники сообщества потребовали провести проверку.

Чуть позже администрация «Парка Чудес» принесла извинения и прокомментировала инцидент в официальном сообществе парка во «ВКонтакте».

Организаторы отметили, что задержка аттракциона «Рейнджер» составила 20 секунд, за что они приносят свои извинения.

«Персонал парка оперативно отреагировал на ситуацию. Обращений от гостей не было. Оплата за билеты была возвращена. В настоящее время проводится технический осмотр аттракциона», — говорится в сообщении.

Фото: ru.freepik.com