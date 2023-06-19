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СРК "Арена" представляет: Александра Марцинкевича и группу «Кабриолет». 13.11.2023.

19 июня 2023 в 16:14

Александр Марцинкевич — уникальный человек, цыганский композитор, автор и исполнитель. Каждая его песня индивидуальна, каждая песня - это событие. В них есть цыганская душа, открытая, страдающая, любящая. Ведь Александр приходит к своим зрителям с открытым сердцем и открытой душой. Новые песни Александра Марцинкевича — это хорошо аранжированная современная популярная культура. Среди «старых» — очень известные композиции, которые поет вся страна.

Продолжительность концерта 2,5 часа с антрактом.

13 ноября, понедельник, 19-00       СРК "Арена"        12+

Купить билет: https://kemerovo.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/2-6729/hall/?t=1686113412
 


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