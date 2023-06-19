СРК "Арена" представляет: Александра Марцинкевича и группу «Кабриолет». 13.11.2023.

Александр Марцинкевич — уникальный человек, цыганский композитор, автор и исполнитель. Каждая его песня индивидуальна, каждая песня - это событие. В них есть цыганская душа, открытая, страдающая, любящая. Ведь Александр приходит к своим зрителям с открытым сердцем и открытой душой. Новые песни Александра Марцинкевича — это хорошо аранжированная современная популярная культура. Среди «старых» — очень известные композиции, которые поет вся страна.



Продолжительность концерта 2,5 часа с антрактом.

13 ноября, понедельник, 19-00 СРК "Арена" 12+

Купить билет: https://kemerovo.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/2-6729/hall/?t=1686113412

