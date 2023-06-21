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Поляна приглашает за скидками!

21 июня 2023 в 09:10

Выгодно приобрести любимые продукты, а также побаловать себя деликатесами без ущерба для кошелька можно в торговом центре на ул. Тухачевского, 50.

Каждую неделю в ТЦ «Поляна» десятки наименований по акции и новые специальные предложения.

Так, с 21 по 27 июня в продаже:

  • подсолнечное масло «Злато» по 99,90 рублей;
  • чай «Гринфилд» (1000 пакетиков) по 239,90 руб. за упаковку.

А для тех, кто не хочет тратить время у плиты, работает пекарня. Здесь покупателям предложат вкуснейшую выпечку собственного производства, пиццу, бургеры и кур-гриль.

 

Ещё больше товаров на прилавках по адресу:

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.

 

За актуальными предложениями следите на САЙТЕ  и в группах «Поляны» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Подписывайтесь также на Телеграм-канал торгового центра и узнавайте о выгодных предложениях первыми!


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