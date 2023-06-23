Власти Кемерова выделили средства на охрану нескольких общественных мест

За порядком будут следить даже в Кировском районе.

Власти Кемерова выделили 11,5 ммлн рублей на охрану мест массового пребывания людей. Так, в четверг, 22 июня стартовал очередной электронный аукцион. Выбранный подрядчик должен будет выставить посты охраны в общественных местах в центре города и в Кировском районе.

По условиям контракта охранные услуги будут оказываться в радиусе 50 метров от памятника Воинам-Кузбассовцам, а также на аллее Героев на Весенней улице (от улицы Притомская набережная до улицы Н. Островского). Также будут охранять набережную Кировского района. На объектах будут круглосуточно дежурить по два лицензированных охранника.

Начальная цена контракта оставила 6 307 200 рублей. Срок оказания услуг — с 1 декабря 2023 года по 29 ноября 2024 года.

Еще 5,5 млн рублей потратят на охрану площади Советов и пешеходной зоны бульвара Строителей. Места, где будет выставлена охрана, — площадь Советов и её прилегающая территория (проспект Советский от улицы 50 лет Октября до улицы Красной; улица Орджоникидзе от проспекта Советского до улицы Арочной). Также охранять будут центральную часть (пешеходную зону) бульвара Строителей от проспекта Химиков до проспекта Ленина.

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